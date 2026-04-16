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Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Kupferdiebstahl, am Kiosk am Bagno

Steinfurt (ots)

An einem Kiosk im Bagno in Burgsteinfurt hat es in der Zeit zwischen Dienstag (14.04.), 18.00 Uhr und Mittwoch (15.04.), 09.30 Uhr einen Kupferdiebstahl gegeben.

Unbekannte Täter entfernten gewaltsam mehrere Teile der Kupferverkleidung des Kiosks, der in dem Park am Bagnosee liegt. Der Sachschaden liegt nach einer ersten Schätzung im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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