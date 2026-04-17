Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Angriff auf Radfahrer- Tatverdächtiger ermittelt, Nach Zeugenaufruf

Greven (ots)

Wie am Donnerstag (09. April) berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6252299 ) ist ein 75-jähriger Radfahrer am Nachmittag des 08. April gegen 15.10 Uhr auf der Emsdettener Landstraße von einem Unbekannten angegriffen worden. Er wurde mit einer Glasflasche beworfen und dadurch schwer verletzt. Mittlerweile ist der Senior aus dem Krankenhaus entlassen. Nach dem polizeilichen Zeugenaufruf sind mehrere Hinweise eingegangen, die hilfreich waren. Durch die Ermittlungen konnte ein 24-jähriger Mann aus Greven als Tatverdächtiger identifiziert werden. Da gegen den Mann wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte ermittelt wird, ist er einem Haftrichter vorgeführt worden. Ein Richter ordnete die Untersuchungshaft für den Grevener an.

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