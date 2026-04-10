PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Selfkant-Tüddern - Verkehrsunfall mit verletzter Seniorin

Heinsberg (ots)

Am Freitag Nachmittag (10. April) kam es auf dem Parkplatz des Aldi in Tüddern zu einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin. Die 74-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw den Parkplatz des Aldi und übersah dabei eine 79-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Fußgängerin stürzte und sich verletzte. Die Fußgängerin wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Versuchter Betrug mittels Schockanruf

    Heinsberg (ots) - Angeblich die Polizei Duisburg meldete sich telefonisch bei einer Frau aus Heinsberg und teilte mit, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse. Dies könne nur durch die Zahlung einer hohen Geldsumme verhindert werden. Vor der Übergabe des Geldes wurde der Betrugsversuch entlarvt, so dass es zu keinem Schaden kam. Die Betrüger versuchen immer wieder durch diese oder ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoffdiebstähle

    Heinsberg (ots) - Auf einem Firmengelände an der Karl-Arnold-Straße stahlen bislang unbekannte Täter zwischen dem 2. April (Donnerstag) und dem 7. April (Dienstag) Dieselkraftstoff aus mehreren Lkw, die auf einem Firmengelände parkten. Zudem wurde ein Anhänger entwendet, der auf dem Gelände parkte. Die Tat wurde videografiert und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Zweirad der Marke Peugeot gestohlen

    Heinsberg (ots) - Am Donnerstag, 9. April, entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 14 Uhr ein rotes Kleinkraftrad der Marke Peugeot. Der Täter war schlank, hatte dunkle mittellange Haare, einen dunklen Bart und war mit einer blauen Jeanshose sowie einem blauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Ob die Fahrzeugdiebstähle in Heinsberg in einem Zusammenhang stehen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren