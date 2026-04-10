POL-HS: Selfkant-Tüddern - Verkehrsunfall mit verletzter Seniorin
Heinsberg (ots)
Am Freitag Nachmittag (10. April) kam es auf dem Parkplatz des Aldi in Tüddern zu einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin. Die 74-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw den Parkplatz des Aldi und übersah dabei eine 79-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Fußgängerin stürzte und sich verletzte. Die Fußgängerin wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.
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