POL-HS: Kraftstoffdiebstähle

Heinsberg (ots) - Am Donnerstag, 9. April, entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 14 Uhr ein rotes Kleinkraftrad der Marke Peugeot. Der Täter war schlank, hatte dunkle mittellange Haare, einen dunklen Bart und war mit einer blauen Jeanshose sowie einem blauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Ob die Fahrzeugdiebstähle in Heinsberg in einem Zusammenhang stehen, ...

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