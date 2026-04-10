POL-HS: Kraftstoffdiebstähle
Heinsberg (ots)
Auf einem Firmengelände an der Karl-Arnold-Straße stahlen bislang unbekannte Täter zwischen dem 2. April (Donnerstag) und dem 7. April (Dienstag) Dieselkraftstoff aus mehreren Lkw, die auf einem Firmengelände parkten. Zudem wurde ein Anhänger entwendet, der auf dem Gelände parkte. Die Tat wurde videografiert und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern zurzeit noch an.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell