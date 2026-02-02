PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zweiradfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (30.01.2026, 08:30 Uhr) stürzte ein 
Zweiradfahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße.

Der 60-Jährige war mit seinem Motorroller der Marke Luxxon auf der 
Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Vohwinkel unterwegs. Als aus der 
Pestalozzistraße ein Auto nach links abbog, musste der Rollerfahrer 
stark abbremsen und kam in der Folge zu Fall.

Dabei erlitt er Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden.


Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen Kleintransporter
ähnlich einem VW Caddy in weiss. 

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 12:40

    POL-W: W Mögliches Fahrzeugrennen in Nächstebreck

    Wuppertal (ots) - In den späten Abendstunden am vergangenen Freitag (30.01.2026, 23:35 Uhr) fielen zwei Autofahrer (29 und 35) durch ihre Fahrweise auf. Die Männer waren mit einem Audi A6 und einem VW Passat auf der Nächstebrecker Straße in Richtung Schmiedestraße unterwegs. Augenscheinlich mit geringem Abstand und hoher Geschwindigkeit setzten sie ihre Fahrt über die Wittener Straße fort. In Höhe der ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:19

    POL-W: W E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

    Wuppertal (ots) - Am 31.01.2026, gegen 13:10 Uhr kam es auf dem Kirchplatz in Elberfeld zu einem Alleinunfall einer E-Scooter-Fahrerin (41). Die 41-Jährige war in Begleitung ihres Sohnes (13) auf dem Kirchplatz unterwegs. Als sie mit einem Leih-E-Scooter losfahren wollte, stürzte sie auf dem nassen Kopfsteinpflaster und verletzte sich schwer. Sie musste durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:57

    POL-W: W Randalierer leistet Widerstand

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagnachmittag (31.01.2026, 16:25 Uhr) randalierte ein Mann (29) an der Werther Brücke. Zeugen meldeten den 29-Jährigen, der versuchte unbeteiligte Passanten an der Schwebebahnhaltestelle Werther Brücke zu bespucken und zu schlagen. Mehreren Personen gelang es den Randalierer in Bodenlage festzuhalten. Als eingesetzte Polizisten versuchten, den weiterhin sehr aggressiven Mann zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren