Polizei Wuppertal

POL-W: W Zweiradfahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (30.01.2026, 08:30 Uhr) stürzte ein Zweiradfahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße. Der 60-Jährige war mit seinem Motorroller der Marke Luxxon auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Vohwinkel unterwegs. Als aus der Pestalozzistraße ein Auto nach links abbog, musste der Rollerfahrer stark abbremsen und kam in der Folge zu Fall. Dabei erlitt er Verletzungen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen Kleintransporter ähnlich einem VW Caddy in weiss. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell