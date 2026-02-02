PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Mögliches Fahrzeugrennen in Nächstebreck

Wuppertal (ots)

In den späten Abendstunden am vergangenen Freitag (30.01.2026, 23:35 
Uhr) fielen zwei Autofahrer (29 und 35) durch ihre Fahrweise auf.

Die Männer waren mit einem Audi A6 und einem VW Passat auf der 
Nächstebrecker Straße in Richtung Schmiedestraße unterwegs. 
Augenscheinlich mit geringem Abstand und hoher Geschwindigkeit 
setzten sie ihre Fahrt über die Wittener Straße fort. In Höhe der 
Hans-Wagner-Straße konnten beide von einer Streifenwagenbesatzung 
angehalten werden.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Verdacht eines verbotenen 
Kraftfahrzeugrennens vor.

Die Führerscheine der 35 und 29 Jahre alten Männer wurden 
beschlagnahmt. 

In dem Audi stellten die Beamten ein Gerät fest, mit dem Mutmaßlich 
vor Geschwindigkeitsmessanlagen gewarnt wird und beschlagnahmten es 
ebenfalls.

Die Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat.

