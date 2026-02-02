Polizei Wuppertal

POL-W: W Mögliches Fahrzeugrennen in Nächstebreck

Wuppertal (ots)

In den späten Abendstunden am vergangenen Freitag (30.01.2026, 23:35 Uhr) fielen zwei Autofahrer (29 und 35) durch ihre Fahrweise auf. Die Männer waren mit einem Audi A6 und einem VW Passat auf der Nächstebrecker Straße in Richtung Schmiedestraße unterwegs. Augenscheinlich mit geringem Abstand und hoher Geschwindigkeit setzten sie ihre Fahrt über die Wittener Straße fort. In Höhe der Hans-Wagner-Straße konnten beide von einer Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens vor. Die Führerscheine der 35 und 29 Jahre alten Männer wurden beschlagnahmt. In dem Audi stellten die Beamten ein Gerät fest, mit dem Mutmaßlich vor Geschwindigkeitsmessanlagen gewarnt wird und beschlagnahmten es ebenfalls. Die Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell