Polizei Wuppertal

POL-W: W Randalierer leistet Widerstand

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag (31.01.2026, 16:25 Uhr) randalierte ein Mann (29) an der Werther Brücke. Zeugen meldeten den 29-Jährigen, der versuchte unbeteiligte Passanten an der Schwebebahnhaltestelle Werther Brücke zu bespucken und zu schlagen. Mehreren Personen gelang es den Randalierer in Bodenlage festzuhalten. Als eingesetzte Polizisten versuchten, den weiterhin sehr aggressiven Mann zu beruhigen, bespuckte er auch sie und versuchte sie zu treten. Da er mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm im Polizeigewahrsam eine Blutprobe entnommen. Die Beamten legten gegen ihn eine Strafanzeige vor. Am darauffolgenden Sonntagmorgen (01.02.2026, 07:00 Uhr) meldete ein Hinweisgeber einen Mann an der Friedrich-Engels-Allee, der zunächst offensichtlich Hilfe benötigte und informierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann im Auto des Helfenden Platz genommen und weigerte sich, das Fahrzeug wieder zu verlassen. Als er auf sein Verhalten angesprochen wurde, versuchte er unvermittelt die Polizisten mit Faustschlägen und Tritten zu verletzten. Auch bei diesem Sachverhalt handelte es sich um den 29-Jährigen der tags zuvor an der Werther Brücke aufgefallen war. Die Einsatzkräfte brachten ihn erneut in das Polizeigewahrsam. Aufgrund der sprachlichen Barriere des Polen konnten die Beweggründe für das Verhalten des 29-Jährigen noch nicht geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

