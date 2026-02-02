PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Randalierer leistet Widerstand

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag (31.01.2026, 16:25 Uhr) randalierte 
ein Mann (29) an der Werther Brücke.

Zeugen meldeten den 29-Jährigen, der versuchte unbeteiligte Passanten
an der Schwebebahnhaltestelle Werther Brücke zu bespucken und zu 
schlagen. Mehreren Personen gelang es den Randalierer in Bodenlage 
festzuhalten.

Als eingesetzte Polizisten versuchten, den weiterhin sehr aggressiven
Mann zu beruhigen, bespuckte er auch sie und versuchte sie zu treten.

Da er mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm im 
Polizeigewahrsam eine Blutprobe entnommen.

Die Beamten legten gegen ihn eine Strafanzeige vor.

Am darauffolgenden Sonntagmorgen (01.02.2026, 07:00 Uhr) meldete ein 
Hinweisgeber einen Mann an der Friedrich-Engels-Allee, der zunächst 
offensichtlich Hilfe benötigte und informierte die Polizei. Als die 
Beamten eintrafen, hatte der Mann im Auto des Helfenden Platz 
genommen und weigerte sich, das Fahrzeug wieder zu verlassen. Als er 
auf sein Verhalten angesprochen wurde, versuchte er unvermittelt die 
Polizisten mit Faustschlägen und Tritten zu verletzten.

Auch bei diesem Sachverhalt handelte es sich um den 29-Jährigen der 
tags zuvor an der Werther Brücke aufgefallen war.

Die Einsatzkräfte brachten ihn erneut in das Polizeigewahrsam.

Aufgrund der sprachlichen Barriere des Polen konnten die Beweggründe 
für das Verhalten des 29-Jährigen noch nicht geklärt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
