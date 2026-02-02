Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am 31.01.2026, gegen 13:10 Uhr kam es auf dem Kirchplatz in Elberfeld zu einem Alleinunfall einer E-Scooter-Fahrerin (41). Die 41-Jährige war in Begleitung ihres Sohnes (13) auf dem Kirchplatz unterwegs. Als sie mit einem Leih-E-Scooter losfahren wollte, stürzte sie auf dem nassen Kopfsteinpflaster und verletzte sich schwer. Sie musste durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Berichterstattung zu E-Scootern, sensibilisiert die Polizei regelmäßig mit Hinweisen zu diesem Thema: - Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autos. - Bevor Sie losfahren, üben Sie das Anfahren, Bremsen und Balance halten an Orten mit wenig oder keinem Straßenverkehr. - Ein Helm schützt vor schweren Folgen bei einem Unfall und kann so Ihr Leben retten. - E-Scooter dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Als Fahrer oder Fahrerin eines E-Scooters müssen Sie mindestens 14 Jahre alt sein. - Für E-Scooter besteht eine Versicherungspflicht und sie müssen über eine Betriebserlaubnis verfügen. - Achten Sie beim Abstellen darauf, dass niemand behindert wird. Städte und Anbieter informieren über Abstellmöglichkeiten. - Der Gehweg ist tabu. Mit E-Scootern müssen Sie den Radweg benutzen. Ist kein Radweg vorhanden, müssen Sie auf der Fahrbahn fahren. - Wie beim Autofahren heißt es auch auf E-Scootern: Hände weg vom Handy oder Smartphone.

