POL-W: W Raub im Wupperpark-Ost
Wuppertal (ots)
Am 31.01.2026, um 14:30 Uhr, kam es in Elberfeld mutmaßlich zu einem Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen schubste ein 36-Jähriger einen 35-Jährigen im Wupperpark-Ost und entriss ihm in der Folge die Tasche und das Mobiltelefon. Dabei erlitt der 35-Jährige eine Verletzung an der Hand. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen. Der 35-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
