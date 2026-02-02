PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub im Wupperpark-Ost

Wuppertal (ots)

Am 31.01.2026, um 14:30 Uhr, kam es in Elberfeld mutmaßlich zu einem 
Raub.

Nach bisherigen Erkenntnissen schubste ein 36-Jähriger einen 
35-Jährigen im Wupperpark-Ost und entriss ihm in der Folge die Tasche
und das Mobiltelefon. Dabei erlitt der 35-Jährige eine Verletzung an 
der Hand.

Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich antreffen.

Der 35-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 11:50

    POL-W: W Raub auf Spielhalle in Barmen

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Heute (30.01.2026, 00:05 Uhr) kam es in Barmen zu einem Raub auf eine Spielhalle. Eine momentan unbekannte, männliche Person betrat zur Tatzeit die Spielhalle an der Rudolf-Herzog-Straße und forderte unter dem Vorhalt eines Messers Bargeld. Der vermummte Täter verließ die Räume mit der Beute in unbekannte Richtung. Er ist circa 165 cm groß, hat eine schlanke Figur und ist 20 bis 26 ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:01

    POL-W: W Radfahrtraining Jugendverkehrsschule - Save the Date

    Wuppertal (ots) - Auch in den Osterferien 2026 bietet die Polizei Radfahrtrainings in der Jugendverkehrsschule in Vohwinkel an. Um die Koordination und den sicheren Umgang mit Fahrrad und Pedelec zu trainieren, werden an vier Tagen die Trainingsmöglichkeiten für alle Altersklassen bereitgestellt. Auch die ganz Kleinen sind mit dem Fahrrad oder Laufrad herzlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren