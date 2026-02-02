POL-W: W Raub im Wupperpark-Ost

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Heute (30.01.2026, 00:05 Uhr) kam es in Barmen zu einem Raub auf eine Spielhalle. Eine momentan unbekannte, männliche Person betrat zur Tatzeit die Spielhalle an der Rudolf-Herzog-Straße und forderte unter dem Vorhalt eines Messers Bargeld. Der vermummte Täter verließ die Räume mit der Beute in unbekannte Richtung. Er ist circa 165 cm groß, hat eine schlanke Figur und ist 20 bis 26 ...

