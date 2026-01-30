PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Spielhalle in Barmen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Heute (30.01.2026, 00:05 Uhr) kam es in Barmen zu 
einem Raub auf eine Spielhalle.

Eine momentan unbekannte, männliche Person betrat zur Tatzeit die 
Spielhalle an der Rudolf-Herzog-Straße und forderte unter dem Vorhalt
eines Messers Bargeld.

Der vermummte Täter verließ die Räume mit der Beute in unbekannte 
Richtung.

Er ist circa 165 cm groß, hat eine schlanke Figur und ist 20 bis 26 
Jahre alt. Er hat dunkle Augen, schwarze Haare und eine dunklere 
Hautfarbe. Bei Tatausführung trug er weiße Schuhe und war dunkel 
gekleidet.

Ob es einen Zusammenhang zu dem Raub auf dieselbe Spielhalle am 
13.01.2026 gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

