Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Spielhalle in Barmen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Heute (30.01.2026, 00:05 Uhr) kam es in Barmen zu einem Raub auf eine Spielhalle. Eine momentan unbekannte, männliche Person betrat zur Tatzeit die Spielhalle an der Rudolf-Herzog-Straße und forderte unter dem Vorhalt eines Messers Bargeld. Der vermummte Täter verließ die Räume mit der Beute in unbekannte Richtung. Er ist circa 165 cm groß, hat eine schlanke Figur und ist 20 bis 26 Jahre alt. Er hat dunkle Augen, schwarze Haare und eine dunklere Hautfarbe. Bei Tatausführung trug er weiße Schuhe und war dunkel gekleidet. Ob es einen Zusammenhang zu dem Raub auf dieselbe Spielhalle am 13.01.2026 gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell