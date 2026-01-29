Polizei Wuppertal

POL-W: RS Willy-Brandt-Platz - Unfall im Kreisverkehr

Wuppertal (ots)

Am 28.01.2026, gegen 18:15 Uhr, kam es im Kreisverkehr am Willy-Brand-Platz zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes auf der äußeren Fahrbahn des Kreisverkehres, als unvermittelt ein 42-jähriger Fußgänger gegen die linke Fahrzeugseite prallte und zu Boden stürzte. Der 42-Jährige war zuvor von der Grünfläche im Innern des Kreisverkehrs auf die innere Fahrbahn gelaufen, woraufhin Verkehrsteilnehmer abrupt abbremsen mussten. Nachdem er diese verbal und gestenreich beleidigt hatte, setzte er seinen Weg fort und wurde von dem Mercedes erfasst. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Fußgänger in ein Krankenhaus. Bei dem 42-Jährigen wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro.

