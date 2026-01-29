PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Willy-Brandt-Platz - Unfall im Kreisverkehr

Wuppertal (ots)

Am 28.01.2026, gegen 18:15 Uhr, kam es im Kreisverkehr am 
Willy-Brand-Platz zu einem Verkehrsunfall.

Ein 61-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes auf der äußeren 
Fahrbahn des Kreisverkehres, als unvermittelt ein 42-jähriger 
Fußgänger gegen die linke Fahrzeugseite prallte und zu Boden stürzte.
Der 42-Jährige war zuvor von der Grünfläche im Innern des 
Kreisverkehrs auf die innere Fahrbahn gelaufen, woraufhin 
Verkehrsteilnehmer abrupt abbremsen mussten. Nachdem er diese verbal 
und gestenreich beleidigt hatte, setzte er seinen Weg fort und wurde 
von dem Mercedes erfasst.

Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Fußgänger in ein 
Krankenhaus.

Bei dem 42-Jährigen wurde ein Alkoholtest durchgeführt.

Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:26

    POL-W: SG Zigarettenautomat von der Wand gesprengt

    Wuppertal (ots) - Heute in den frühen Morgenstunden (29.01.2026, 02:05 Uhr) sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand in der Konrad-Adenauer-Straße. Anwohner meldeten dem Notruf einen lauten Knall aus dem Bereich Konrad-Adenauer-Straße und Augustastraße sowie einen auf dem Boden liegenden Zigarettenautomaten. Die eingesetzten Kräfte stellten den Automaten, der vollständig von der Wand ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:22

    POL-W: W/RS Einbrüche in Wuppertal und Remscheid

    Wuppertal (ots) - Seit gestern (28.01.2026) nahm die Polizei in Wuppertal und Remscheid vier Einbruchanzeigen auf. Wuppertal - Am Domagkweg öffneten Einbrecher eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchsuchten das Mobiliar. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 27.01.2026, 11:00 Uhr, und dem 28.01.2026, 10:40 Uhr. Am 27.01.2026, um 19:41 Uhr, gelangten Straftäter in ein Gebäude ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 09:38

    POL-W: W Kriminalpolizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

    Wuppertal (ots) - Am Abend des 27.01.2026 verletzte ein Unbekannter eine Frau in der Elberfelder Innenstadt schwer und floh anschließend vom Tatort. Gegen 22:00 Uhr befanden sich der unbekannte Tatverdächtige und sein späteres Opfer gemeinsam in der Buslinie 603 vom Hauptbahnhof in Richtung Hochstraße. An der Haltestelle Hochstraße/Marienstraße verließen beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren