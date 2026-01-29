Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zigarettenautomat von der Wand gesprengt

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (29.01.2026, 02:05 Uhr) sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand in der Konrad-Adenauer-Straße. Anwohner meldeten dem Notruf einen lauten Knall aus dem Bereich Konrad-Adenauer-Straße und Augustastraße sowie einen auf dem Boden liegenden Zigarettenautomaten. Die eingesetzten Kräfte stellten den Automaten, der vollständig von der Wand getrennt auf dem Boden lag fest und stellten ihn sicher. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, an das Innere des Automaten zu gelangen. Die anschließend eingeleitete Fahndung führte bisher nicht zur Ergreifung der Täter. Der Sachschaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

