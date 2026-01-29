PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zigarettenautomat von der Wand gesprengt

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (29.01.2026, 02:05 Uhr) sprengten 
Unbekannte einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand in der 
Konrad-Adenauer-Straße.

Anwohner meldeten dem Notruf einen lauten Knall aus dem Bereich 
Konrad-Adenauer-Straße und Augustastraße sowie einen auf dem Boden 
liegenden Zigarettenautomaten.

Die eingesetzten Kräfte stellten den Automaten, der vollständig von 
der Wand getrennt auf dem Boden lag fest und stellten ihn sicher. 
Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, an das Innere 
des Automaten zu gelangen.

Die anschließend eingeleitete Fahndung führte bisher nicht zur 
Ergreifung der Täter.

Der Sachschaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

