Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Einbrüche in Wuppertal und Remscheid

Wuppertal (ots)

Seit gestern (28.01.2026) nahm die Polizei in Wuppertal und Remscheid vier Einbruchanzeigen auf. Wuppertal - Am Domagkweg öffneten Einbrecher eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchsuchten das Mobiliar. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 27.01.2026, 11:00 Uhr, und dem 28.01.2026, 10:40 Uhr. Am 27.01.2026, um 19:41 Uhr, gelangten Straftäter in ein Gebäude am Mutzberger Weg. Gestohlen wurde ein Schlüssel. Am 28.01.2026, zwischen 11:00 Uhr und 18:15 Uhr, brachen Täter in eine Wohnung an der Langerfelder Straße ein. Zu einer möglichen Beute ist bislang nichts bekannt. Remscheid - In die Büroräume einer Gaststätte an der Dörper Höhe gelangten Einbrecher am 28.01.2026, zwischen 14:24 Uhr und 15:00 Uhr. Sie stahlen Bargeld und flüchteten in der Folge. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02027284-1801 Zum Thema Einbruchschutz beraten.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell