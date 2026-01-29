PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Einbrüche in Wuppertal und Remscheid

Wuppertal (ots)

Seit gestern (28.01.2026) nahm die Polizei in Wuppertal und Remscheid
vier Einbruchanzeigen auf.

Wuppertal - Am Domagkweg öffneten Einbrecher eine Wohnung in einem 
Mehrfamilienhaus und durchsuchten das Mobiliar. Sie stahlen Schmuck 
und Bargeld. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 27.01.2026, 
11:00 Uhr, und dem 28.01.2026, 10:40 Uhr. 

Am 27.01.2026, um 19:41 Uhr, gelangten Straftäter in ein Gebäude am 
Mutzberger Weg. Gestohlen wurde ein Schlüssel. 

Am 28.01.2026, zwischen 11:00 Uhr und 18:15 Uhr, brachen Täter in 
eine Wohnung an der Langerfelder Straße ein. Zu einer möglichen Beute
ist bislang nichts bekannt.

Remscheid - In die Büroräume einer Gaststätte an der Dörper Höhe 
gelangten Einbrecher am 28.01.2026, zwischen 14:24 Uhr und 15:00 Uhr.
Sie stahlen Bargeld und flüchteten in der Folge.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 02027284-1801 Zum Thema Einbruchschutz beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal

