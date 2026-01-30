PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zwei Verletzte nach Unfall in Remscheid

Wuppertal (ots)

Gestern (29.01.2026, 15:19 Uhr) kam es in Remscheid zu einem 
Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Fiat auf der Borner Straße in 
Richtung der Kreuzung Trecknase. Von dort wollte er seine Fahrt auf 
der Kölner Straße fortsetzten. Aus noch zu ermittelnden Gründen 
prallte er dabei auf den verkehrsbedingt wartenden VW eines 
42-Jährige, der wiederum auf den davorstehenden VW eines 65-Jährigen 
geschoben wurde. 

Bei dem Zusammenstoß erlitten die beiden wartenden Fahrzeugführer 
leichte Verletzungen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:44

    POL-W: RS Willy-Brandt-Platz - Unfall im Kreisverkehr

    Wuppertal (ots) - Am 28.01.2026, gegen 18:15 Uhr, kam es im Kreisverkehr am Willy-Brand-Platz zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes auf der äußeren Fahrbahn des Kreisverkehres, als unvermittelt ein 42-jähriger Fußgänger gegen die linke Fahrzeugseite prallte und zu Boden stürzte. Der 42-Jährige war zuvor von der Grünfläche im Innern des Kreisverkehrs auf die innere Fahrbahn ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:26

    POL-W: SG Zigarettenautomat von der Wand gesprengt

    Wuppertal (ots) - Heute in den frühen Morgenstunden (29.01.2026, 02:05 Uhr) sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand in der Konrad-Adenauer-Straße. Anwohner meldeten dem Notruf einen lauten Knall aus dem Bereich Konrad-Adenauer-Straße und Augustastraße sowie einen auf dem Boden liegenden Zigarettenautomaten. Die eingesetzten Kräfte stellten den Automaten, der vollständig von der Wand ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:22

    POL-W: W/RS Einbrüche in Wuppertal und Remscheid

    Wuppertal (ots) - Seit gestern (28.01.2026) nahm die Polizei in Wuppertal und Remscheid vier Einbruchanzeigen auf. Wuppertal - Am Domagkweg öffneten Einbrecher eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchsuchten das Mobiliar. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 27.01.2026, 11:00 Uhr, und dem 28.01.2026, 10:40 Uhr. Am 27.01.2026, um 19:41 Uhr, gelangten Straftäter in ein Gebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren