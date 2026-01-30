Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zwei Verletzte nach Unfall in Remscheid

Wuppertal (ots)

Gestern (29.01.2026, 15:19 Uhr) kam es in Remscheid zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Fiat auf der Borner Straße in Richtung der Kreuzung Trecknase. Von dort wollte er seine Fahrt auf der Kölner Straße fortsetzten. Aus noch zu ermittelnden Gründen prallte er dabei auf den verkehrsbedingt wartenden VW eines 42-Jährige, der wiederum auf den davorstehenden VW eines 65-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Zusammenstoß erlitten die beiden wartenden Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

