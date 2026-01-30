Polizei Wuppertal

POL-W: SG Festnahme nach räuberischem Diebstahl - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 29.01.2026 (13:10 Uhr) nahmen Polizeibeamte einen 29-jährigen Solinger fest. Ihm wird ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt an der Focher Straße vorgeworfen. Zuvor beobachtete der 46-jährige Ladendetektiv, wie eine männliche Person mehrere Dosen Sportlernahrung in seine Umhängetasche steckte. Nachdem der Tatverdächtige den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach der Detektiv ihn an. Sodann soll der Tatverdächtige dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt haben. Im weiteren Verlauf konnten ein unbeteiligter Zeuge, ein Mitarbeiter des Supermarktes und der Ladendetektiv den Tatverdächtigen an der Flucht hindern. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten den Mann vor Ort. In seiner mitgeführten Tasche fanden die Beamten mehrere Dosen Nahrungsergänzungsmittel. Zudem konnte ebenfalls Tierabwehrspray griffbereit in seiner Jackentasche aufgefunden werden. Anschließend nahmen die Beamten den polizeibekannten Mann vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der deutsch-polnische Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung zu entscheiden hat.

