Polizei Wuppertal

POL-W: SG Festnahme nach räuberischem Diebstahl - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 29.01.2026 (13:10 Uhr) nahmen Polizeibeamte einen 29-jährigen 
Solinger fest. Ihm wird ein räuberischer Diebstahl in einem 
Supermarkt an der Focher Straße vorgeworfen.

Zuvor beobachtete der 46-jährige Ladendetektiv, wie eine männliche 
Person mehrere Dosen Sportlernahrung in seine Umhängetasche steckte. 
Nachdem der Tatverdächtige den Kassenbereich passierte, ohne die Ware
zu bezahlen, sprach der Detektiv ihn an. Sodann soll der 
Tatverdächtige dem Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins 
Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt haben. Im weiteren 
Verlauf konnten ein unbeteiligter Zeuge, ein Mitarbeiter des 
Supermarktes und der Ladendetektiv den Tatverdächtigen an der Flucht 
hindern. 

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten den Mann vor Ort. In seiner 
mitgeführten Tasche fanden die Beamten mehrere Dosen 
Nahrungsergänzungsmittel. Zudem konnte ebenfalls Tierabwehrspray 
griffbereit in seiner Jackentasche aufgefunden werden.

Anschließend nahmen die Beamten den polizeibekannten Mann vorläufig 
fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der deutsch-polnische
Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt, der über die 
Anordnung zu entscheiden hat.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

