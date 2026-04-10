PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeug entwendet

Heinsberg (ots)

Auf der Gaswerkstraße wurde zwischen dem 7. April (Dienstag) und dem 9. April (Donnerstag) ein grauer Pkw der Marke Mazda MX5 mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem öffentlichen Parkplatz.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrten ohne Fahrerlaubnis

    Kreis Heinsberg (ots) - Am Mittwoch, 8. April, wurden bei kreisweiten Kontrollen insgesamt fünf Fahrer angetroffen, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Diese waren in Geilenkirchen An der Friedensburg, in Übach-Palenberg-Boscheln an der Roermonder Straße, in Hückelhoven-Brachelen an der Rischmühlenstraße und in Wassenberg-Ophoven an der Agathastraße unterwegs. Sie alle erhielten Anzeigen und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Garage durch Graffiti beschädigt

    Hückelhoven (ots) - Eine Garage an der Roermonder Straße wurde zwischen 17 Uhr am 23. März (Montag) und 8 Uhr am 24. März (Dienstag) durch Graffiti beschädigt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall in Kreuzungsbereich

    Heinsberg (ots) - Am Mittwoch (8. April) ereignete sich gegen 22 Uhr an der Kreuzung Karl-Arnold-Straße/Industriestraße ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die 34-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi befuhr die Industriestraße und beabsichtigte geradeaus auf die Auffahrt zur B 221 weiterzufahren. Als sie wieder anfuhr, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Pkw Peugeot einer 61-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren