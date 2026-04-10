POL-HS: Fahrzeug entwendet
Heinsberg (ots)
Auf der Gaswerkstraße wurde zwischen dem 7. April (Dienstag) und dem 9. April (Donnerstag) ein grauer Pkw der Marke Mazda MX5 mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) entwendet. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem öffentlichen Parkplatz.
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