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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall in Kreuzungsbereich

Heinsberg (ots)

Am Mittwoch (8. April) ereignete sich gegen 22 Uhr an der Kreuzung Karl-Arnold-Straße/Industriestraße ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die 34-jährige Fahrerin eines Pkw Mitsubishi befuhr die Industriestraße und beabsichtigte geradeaus auf die Auffahrt zur B 221 weiterzufahren. Als sie wieder anfuhr, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Pkw Peugeot einer 61-jährigen Frau aus Heinsberg, die auf der Karl-Arnold-Straße aus Richtung Oberbruch kommend in Richtung Unterbruch fuhr. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug der 61-Jährigen und landete auf dem Dach. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich nach ersten Erkenntnissen leicht und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zur Ampelschaltung zur Unfallzeit geben? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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