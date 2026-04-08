POL-HS: Einbruch in Wohnräume
Hückelhoven-Hilfarth (ots)
Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnanlage an der Callstraße. Zwischen 17 Uhr am 6. April (Montag) und 5.50 Uhr am 7. April (Dienstag) brachen sie die Eingangstür auf und durchsuchten diverse Räume. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen mehrere Kameras. Ob weitere Gegenstände entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.
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