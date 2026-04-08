POL-HS: Einbruch in Bürogebäude
Heinsberg-Karken (ots)
Zwischen dem 27. März (Freitag) und dem 7. April (Dienstag) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu einem Bürogebäude an der Kreuzstraße. Sie durchsuchten offenbar mehrere Räume nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.
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