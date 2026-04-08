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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bürogebäude

Heinsberg-Karken (ots)

Zwischen dem 27. März (Freitag) und dem 7. April (Dienstag) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu einem Bürogebäude an der Kreuzstraße. Sie durchsuchten offenbar mehrere Räume nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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