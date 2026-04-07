POL-HS: Einbruch in Wohnung
Hückelhoven-Ratheim (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 21.30 Uhr am Freitag, 4. April und 2.10 Uhr am Samstag, 5. April, gewaltsam durch eine Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung an der Straße Zum Mahracker. Sie durchwühlten Schubladen und Schränke und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Handtaschen.
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