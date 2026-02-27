Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB61: Anhänger touchiert Auto beim Fahrstreifenwechsel

Rhein-Neckar-Kreis/BAB61 (ots)

Es ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der A 61 zwischen Hockenheim und der Rheinbrücke, in Fahrtrichtung Speyer, ein Unfall mit Sachschaden.

Ein 21-Jähriger fuhr gegen 10:50 Uhr mit einem Kleintransporter der Marke Toyota sowie einem dahinter befindlichen Anhänger auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn in Richtung Speyer, als er zunächst auf den rechten der beiden Fahrstreifen der Hauptfahrbahn wechselte.

Im weiteren Verlauf fuhr der 21-Jährige auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen hinter ihm fahrenden Mercedes-Benz eines 68-Jährigen. Der Anhänger des 21-Jährigen touchierte dabei die Front des Mercedes-Benz, wodurch sich der Anhänger löste und zunächst gegen die linke Schutzplanke prallte. Von dort wurde er abgewiesen, querte die Fahrbahn und stieß gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Dort kam er schließlich zum Stehen.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes-Benz wurde so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, um den Kleintransporter samt Anhänger zu führen.

Er muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahme und der Aufräumarbeiten musste zeitweise der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Währenddessen ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

