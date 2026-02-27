PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall mit schwer verletzter Person

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr kam es in der Friedrichsfelder Straße zu einem Arbeitsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 37-jähriger Arbeiter war aus acht Metern Höhe durch das Flachdach einer Lagerhalle gebrochen und zu Boden gestürzt. Beim Aufprall zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls werden durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 19:36

    POL-MA: Heidelberg: LKW umgestürzt, PM Nr. 3

    Heidelberg (ots) - Der LKW, der gegen 14 Uhr auf der L637 auf Höhe des Autobahnzubringers umkippte, konnte mittlerweile abgeschleppt und die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Wie bereits berichtet verletzte sich der LKW-Fahrer leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am LKW beläuft sich nach aktuellem Stand auf ungefähr 90.000 Euro. Zudem musste zur Bergung des LKW ein Teil ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren