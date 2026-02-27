Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall mit schwer verletzter Person

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr kam es in der Friedrichsfelder Straße zu einem Arbeitsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 37-jähriger Arbeiter war aus acht Metern Höhe durch das Flachdach einer Lagerhalle gebrochen und zu Boden gestürzt. Beim Aufprall zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls werden durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt.

