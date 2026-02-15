Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit Flucht in Gau-Algesheim

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, den 12.02.2026 gegen 17:20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Gau-Algesheim. Ersten Erkenntnisse zufolge touchierte die spätere Beschuldigte beim Ausparken aus einer Parklücke in der Straße "Am Heutor" ein ebenfalls in Längsaufstellung, ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug an dessen Stoßstange. Hierdurch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle ohne sich als Unfallbeteiligte erkennen zu geben. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim in Verbindung zu setzen (06132-65510).

