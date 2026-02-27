PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwer verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf der Talstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fußgängerin.

Auf der Suche nach einem Parkplatz fuhr eine 59-jährige Hyundai-Fahrerin auf den an das Rathaus angrenzenden Parkplatz. Als sie keinen Parkplatz finden konnte, setzte sie im Rückwärtsgang ihren Hyundai zurück auf die Talstraße, um von dort aus ihre Fahrt fortzusetzen. Beim Zurücksetzen kollidierte sie mit einer 81-jährigen Fußgängerin, welche sich auf dem Gehweg befand.

Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Die Unfallermittlungen wurden von dem Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

