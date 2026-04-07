Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Fahrzeugaufbruch beobachtet

Erkelenz (ots)

Über sein Smartphone erhielt ein Anwohner der Straße Xantener Allee am Samstag, 4. April, gegen 5.35 Uhr, die Information, dass jemand sich an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. Daraufhin drückte er geistesgegenwärtig auf einen Knopf seines Fahrzeugschlüssels, sodass die Lichter des Pkw kurz aufblinkten und der Täter erschreckt wurde. Dieser ließ daraufhin einen Inbusschlüssel fallen und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Peter-Gehlen-Straße. Der Mann war mit einer grünen Jacke sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet und trug eine Mütze. Auf dem Fahrrad befand sich ein roter Korb. Wer hat den Täter beobachtet oder kann Hinweise zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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