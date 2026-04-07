PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Fahrzeugaufbruch beobachtet

Erkelenz (ots)

Über sein Smartphone erhielt ein Anwohner der Straße Xantener Allee am Samstag, 4. April, gegen 5.35 Uhr, die Information, dass jemand sich an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. Daraufhin drückte er geistesgegenwärtig auf einen Knopf seines Fahrzeugschlüssels, sodass die Lichter des Pkw kurz aufblinkten und der Täter erschreckt wurde. Dieser ließ daraufhin einen Inbusschlüssel fallen und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Peter-Gehlen-Straße. Der Mann war mit einer grünen Jacke sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet und trug eine Mütze. Auf dem Fahrrad befand sich ein roter Korb. Wer hat den Täter beobachtet oder kann Hinweise zu seiner Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Erkelenz, Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoff abgezapft

    Erkelenz (ots) - Aus einem parkenden Pkw auf der H.-J.-Gormanns-Straße, zapften Unbekannte zwischen 8 Uhr am 30. März und 8.15 Uhr am 1. April, etwa 20 Liter Kraftstoff ab. Dabei beschädigten sie zudem den Tankdeckel des Fahrzeugs. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Leichtkraftrad gestohlen

    Übach-Palenberg-Rimburg (ots) - Ein Leichtkraftrad der Marke Aprilia wurde in der Nacht zu Sonntag (6. April) durch unbekannte Täter entwendet. Es parkte zur Tatzeit in einer Hauseinfahrt an der Pestalozzistraße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 13:00

    POL-HS: Reisetasche aus Pkw entwendet

    Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Unbekannte Täter stahlen aus einem an der Roermonder Straße parkenden Pkw eine Reisetasche. Die Tat wurde in der Nacht zu Karfreitag (3. April) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren