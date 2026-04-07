POL-HS: Kraftstoff abgezapft
Erkelenz (ots)
Aus einem parkenden Pkw auf der H.-J.-Gormanns-Straße, zapften Unbekannte zwischen 8 Uhr am 30. März und 8.15 Uhr am 1. April, etwa 20 Liter Kraftstoff ab. Dabei beschädigten sie zudem den Tankdeckel des Fahrzeugs.
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