POL-HS: Kraftstoff abgezapft

Übach-Palenberg-Rimburg (ots) - Ein Leichtkraftrad der Marke Aprilia wurde in der Nacht zu Sonntag (6. April) durch unbekannte Täter entwendet. Es parkte zur Tatzeit in einer Hauseinfahrt an der Pestalozzistraße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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