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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftstoff abgezapft

Erkelenz (ots)

Aus einem parkenden Pkw auf der H.-J.-Gormanns-Straße, zapften Unbekannte zwischen 8 Uhr am 30. März und 8.15 Uhr am 1. April, etwa 20 Liter Kraftstoff ab. Dabei beschädigten sie zudem den Tankdeckel des Fahrzeugs.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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