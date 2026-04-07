POL-HS: Einbruch in Arztpraxis

Heinsberg (ots) - Am Busbahnhof kam es am Sonntag, 5. April, gegen 5.05 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt. Fahrgäste waren im Begriff in ein Taxi einzusteigen, als zwei unbekannte Männer auf das Fahrzeug zu liefen und Pfefferspray ins Innere sprühten. Zudem sprühten sie zwei Personen direkt ins Gesicht. Dadurch wurden mehrere Personen leicht verletzt und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die ...

mehr