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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Arztpraxis

Geilenkirchen (ots)

An der Martin-Heyden-Straße drangen Einbrecher am Sonntag, 5. April, zwischen 17.30 Uhr und 18.05 Uhr, in eine Arztpraxis ein und durchsuchten diverse Schubladen. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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