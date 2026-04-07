POL-HS: Einbruch in Arztpraxis
Geilenkirchen (ots)
An der Martin-Heyden-Straße drangen Einbrecher am Sonntag, 5. April, zwischen 17.30 Uhr und 18.05 Uhr, in eine Arztpraxis ein und durchsuchten diverse Schubladen. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.
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