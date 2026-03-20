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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auflieger macht sich selbstständig

Aalen (ots)

Crailsheim: Auflieger macht sich selbstständig

Am Freitagmorgen gegen 06:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer die Willy-Brandt-Straße. Aufgrund eines technischen Defekts machte sich der Auflieger des Lkw selbstständig und rollte über eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrsschild beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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