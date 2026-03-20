POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auflieger macht sich selbstständig

Aalen (ots) - Ellwangen: Seniorenmobil kommt von Straße ab Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit einem Seniorenmobil einen Waldverbindungsweg zwischen Galgenwald und Höhe Oberer Rettersweiler. Vermutlich aufgrund eines losen Sitzes kam der 75-Jährige mit seinem Gefährt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde er leicht verletzt. Dem Mann ...

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