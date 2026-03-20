POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auflieger macht sich selbstständig
Aalen (ots)
Crailsheim: Auflieger macht sich selbstständig
Am Freitagmorgen gegen 06:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer die Willy-Brandt-Straße. Aufgrund eines technischen Defekts machte sich der Auflieger des Lkw selbstständig und rollte über eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrsschild beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.
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