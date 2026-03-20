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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahl, Sonstiges

Aalen (ots)

Murrhardt-Fornsbach: Vorfahrt missachtet - Unfall

Eine 85-jährige Kia-Fahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 16:15 Uhr die Brückenstraße in Fahrtrichtung Murrtalstraße. An der Einmündung zur Murrtalstraße missachtete sie beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt des von links kommenden Opel eines 79-jährigen Fahrers und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Murrhardt: Tageseinnahmen aus Bus gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag öffneten unbekannte Täter am Bahnhofsparkplatz in einen dort abgestellten Bus und entwendeten unter anderem einen Geldbeutel mit den Tageseinnahmen, zwei Brillen und ein Headset. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 800 Euro. Am Bus entstand nach derzeitigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07192 5313.

Schorndorf: Betrunkener Radfahrer

Ein 32-jähriger Radfahrer wurde am Freitag, gegen 01:50 Uhr im Holzbergweg auf seine Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Zuvor war der 32-Jährige durch seine unsichere Fahrweise mit dem Fahrrad aufgefallen. Der Radfahrer zeigte bei der Kontrolle ein sprunghaftes und teilweise aggressives Verhalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 32-Jährigen einen Wert von über 1,6 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird mit einer Anzeige rechnen müssen.

Schorndorf: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Am Donnerstag, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer die Schlichtener Straße (L1151). Auf Höhe eines dortigen Pflegeheims kam der 20-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Die L1151 musste zur Unfallaufnahme zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.500 Euro.

Remshalden-Geradstetten: Vorfahrt missachtet

Mehrere tausend Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag in der Unteren Hauptstraße ereignete. Eine 42 Jahre alte BMW-Fahrerin missachtet gegen 8.40 Uhr an der Einmündung der Vom-Stein-Straße die Vorfahrt einer 69-jährigen Toyota-Fahrerin. Beide Damen blieben unverletzt.

Korb: Auffahrunfall

Eine Streifenwagenbesatzung sicherte am Donnerstag gegen 13.30 Uhr die rechte Fahrspur der B14 zwischen Korb und Schwaikheim aufgrund einer starken Verunreinigung durch Erde ab. Eine 32-Jahre alte Hyundai-Fahrerin realisierte den Streifenwagen, an dem das Blaulicht und Signalgeber eingeschaltet war, zu spät und fuhr auf diesen auf. Es entstand Sachschaden von rund 12000 Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Streifenwagen blieb fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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