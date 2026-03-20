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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeug- und Gebäudebrand

Aalen (ots)

Welzheim - Eckartsweiler: Fahrzeug- und Gebäudebrand

Am Freitag um 02:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand eines Tierstalls in Welzheim - Eckartsweiler alarmiert. Die Besitzer wurden durch einen lauten Knall, der durch einen brennenden Traktor verursacht wurde, geweckt. Noch bevor die Feuerwehr vor Ort eingetroffen war, gelang es den Besitzern, die drei in dem Kuhstall befindlichen Tiere aus dem teilweise brennenden Stall ins Freie zu retten. Ein Kalb wurde bei dem Brand leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass brandursächlich offenbar ein technischer Defekt an einem Traktor gewesen war. Hierdurch geriet der Traktor in Brand und entzündete im weiteren Verlauf Stroh und ein Vordach vom Kuhstall. Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Eingesetzt waren 12 Fahrzeuge und 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Welzheim, Kaisersbach und Alfdorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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