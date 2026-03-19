Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung - Farbschmierereien - Pkw beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Bopfingen: Pkw beschädigt

Zwischen Mittwochabend, 21:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:05 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein geparkter VW mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Ellwangen/Wagnershof: Zeugen nach Unfall gesucht

Eine 75-Jährige kam am Mittwoch gegen 13:45 Uhr mit ihrem Seniorenmobil auf einem Waldverbindungsweg im Galgenwald, Höhe Oberer Rettersweier, alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Bislang unbekannte Zeugen halfen der Frau nach dem Unfall. Diese möchten sich bitte beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 melden.

Gschwend/Schlechtbach: Unfall beim Rangieren

Am Donnerstag gegen 08:50 Uhr beschädigte eine 36-jährige VW-Lenkerin beim Rangieren einen in der Schulstraße geparkten Pkw. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

Aalen: Scheibenwischer beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte klappten zwischen Mittwochabend, 20:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 10:00 Uhr, in der Silcherstraße mehrere Scheibenwischer bei geparkten Autos hoch. Dadurch wurden mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Aalen: Farbschmierereien 6

In der Bahnhofstraße wurden mehrere Verteilerkästen mit Farbe besprüht. Unter anderem wurde auf einen Verteilerkasten neben einem Hotel mittels pinker Farbe ein "X" gesprüht, vor einer Gaststätte wurden auf einen Verteilerkasten mit blauer Farbe mehrere Schriftzüge gesprüht. Auf einen Verteilerkasten in der Bahnhofstraße/Einmündung Schleifbrückenstraße wurde mit pinker Farbe ein Kreuz mit vier Symbolen (Kreis, R, Herz, Pfeil) aufgesprüht. Die Sachbeschädigungen wurden am Mittwochmittag festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 zu melden.

Aalen: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwochabend, 19:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 06:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Dieb vergeblich die Terassentür auf der Gebäuderückseite eines Hauses im Sperberweg aufzuhebeln. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Schilder herausgerissen

Zwischen Freitag und Samstag wurden in einem Waldgebiet beim Aalbäumle Beschilderungen mit Hinweisen für Mountainbiker herausgerissen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07361 524-0.

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