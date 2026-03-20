Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Diebstahl von Baustelle

Aalen (ots)

Rosengarten: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 14:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Haller Straße auf einem Grundstück geparkten Fiat und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gerabronn: Diebstahl von Baustelle

Zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag, 8:00 Uhr, wurde in der Landauerstraße von einer Baustelle eine Akku-Flex durch einen Unbekannten entwendet. Das Diebesgut hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei unter 07953 925010 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht - 12-jährige Radfahrerin verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Lindenweg und bog an einer Einmündung nach rechts in die Goldbacher Straße ab. Dabei übersah der Fahrer eine von rechts kommende 12-jährige Fahrradfahrerin, welche den Fußweg der Goldbacher Straße in Fahrtrichtung Pamiersring befuhr. Der Unbekannte kollidierte mit dem Fahrrad, woraufhin die 12-Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Im Anschluss entfernte sich das Fahrzeug, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Mädchen musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen kastenförmigen Lieferwagen mit Firmenaufschrift gehandelt haben. Im Fahrzeug sollen zwei männliche Personen mit auffälliger Arbeitskleidung gesessen haben. Die Polizei bittet Zeugen, Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug und zum Unfallhergang unter der 07951 4800 zu melden.

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