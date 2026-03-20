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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Seniorenmobil kommt von Straße ab - Auffahrunfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Seniorenmobil kommt von Straße ab

Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr befuhr ein 75-Jähriger mit einem Seniorenmobil einen Waldverbindungsweg zwischen Galgenwald und Höhe Oberer Rettersweiler. Vermutlich aufgrund eines losen Sitzes kam der 75-Jährige mit seinem Gefährt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde er leicht verletzt. Dem Mann kamen bislang namentlich nicht bekannte Personen zur Hilfe. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Aus dem Kreisverkehr an der B29-Abfahrt Schwäbisch Gmünd fuhr am Freitag gegen 8:40 Uhr ein 50-jähriger Lenker eines VW in Fahrtrichtung Hussenhofen heraus. Eine nachfolgende 61-jährige Lenkerin eines Skoda fuhr aus Unachtsamkeit auf den VW auf. Anschließend überfuhr die 61-Jährtige mit ihrem PKW noch ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel, bevor ihr Fahrzeug zum Stillstand kam. Bei dem Unfall, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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