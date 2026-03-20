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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall - Betrunkener Radfahrer

Aalen (ots)

Aalen / Wasseralfingen: PKW übersehen

Ein 31-jähriger VW-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 14:20 Uhr von einer dortigen Tankstelle auf die Wilhelmstraße auf. Hierbei übersah er einen 43-jährigen Audi-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand.

Aalen / Wasseralfingen: Unfallflucht

Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter PKW-Fahrer zwischen 7 Uhr und 17 Uhr einen Mazda, welcher in einem Parkhaus in der Steinbeisstraße geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Betrunkener Radfahrer

Am Donnerstag um 18:40 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd in der Ledergasse ein Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Daraufhin wurde der Radler einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 38-Jährige erhebliche Schwierigkeiten hatte, von seinem Pedelec abzusteigen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille. Im Krankenhaus wurde anschließend noch eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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