Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Raub

Wer hat etwas beobachtet?

Geilenkirchen (ots)

In Geilenkirchen ereigneten sich am 4. April (Karfreitag) zwei versuchte Raubdelikte. An der Herzog-Wilhelm-Straße wurde ein junger Mann gegen 1.50 Uhr unter Vorhalt eines Karabinermessers aufgefordert, Kleingeld für ein Taxi auszuhändigen. Der Täter schlug auf den Geschädigten ein, als dieser der Aufforderung nicht nachkam. Dadurch wurde der Geschädigte leicht verletzt und musste später ärztlich behandelt werden. Es gelang dem 19-Jährigen, sich durch Flucht der Situation zu entziehen. Der Täter war männlich, 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und wirkte südländisch. Er trug einen Kinnbart und war mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke, schwarzer Kappe und schwarzen Schuhen bekleidet. Gegen 5.35 Uhr kam es zu einem ähnlichen Raubdelikt. An der Konrad-Adenauer-Straße wurde ein 16-Jähriger durch einen unbekannten Mann angesprochen und um Kleingeld gebeten. Als der Jugendliche dieser Aufforderung nicht nachkommen wollte, bedrohte ihn der Täter mit einem Messer. Zeugen, die mit einem Pkw vorbeifuhren hielten an, ließen den Jugendlichen einsteigen und fuhren mit ihm zur Polizei, wo eine Anzeige erstattet wurde. Der Täter war etwa 175 Zentimeter groß, hatte dunkle kurze Haare, einen Bart und trug dunkle Kleidung. Er hatte zudem eine Bauch- oder Umhängetasche in Beige bei sich. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei weitere Zeugen oder Personen, die Angaben zu Identität des Täters machen können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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