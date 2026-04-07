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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit dem Pkw überschlagen

Waldfeucht (ots)

Am Karfreitag, 3. April, wurde ein 31-jähriger Mann aus Heinsberg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er war mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 5 aus Richtung Saeffelen kommend in Richtung Waldfeucht unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Durch den Unfall zog sich der Fahrer so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wegen des Verdachts auf Alkoholisierung wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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