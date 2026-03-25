Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer brennen an vier Tatorten - die Polizei ermittelt - 2603122

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Hilden (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben am Dienstagabend (24. März 2026) und am frühen Mittwochmorgen (25. März 2026) an mehreren Orten in Hilden Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang aufgrund der örtlichen Nähe nicht aus und hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von einem aufmerksamen Zeugen alarmiert. Im Menzelweg auf Höhe der Hausnummer 12 hatten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter einen Altpapiercontainer angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass das Feuer keinen weiteren Schaden anrichtete.

Kurze Zeit später brannte gegen 21 Uhr eine Papiermülltonne auf dem Grundstück Frans-Hals-Weg 3. Auch hier konnte der Brand dank des couragierten Handels von Zeugen sowie der Arbeit der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Zur selben Zeit wurde am Clarenbachweg 2 eine weitere Papiermülltonne angezündet. Auch hier konnte glücklicherweise Schlimmeres verhindert werden.

Gegen 4.20 Uhr am Mittwoch (25. März 2025) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem vierten Brandort in Hilden alarmiert. An der Walder Straße auf Höhe der Hausnummer 230 brannte ein Müllcontainer komplett aus, ein weiterer wurde durch das Feuer beschädigt.

Die Polizei fragt: Wer hat in den genannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu möglichen Täterinnen oder Tätern geben? Die Wache in Hilden ist jederzeit unter der Nummer 02103 898-6410.

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