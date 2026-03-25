Polizei Mettmann

POL-ME: Smartphone aus Mobilfunkgeschäft entwendet - die Polizei bittet um Hinweise - 2603120

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Ratingen (ots)

Am Dienstagmittag, 24. März 2026, entwendeten zwei Unbekannte aus einem Mobilfunkgeschäft in Ratingen-Mitte ein hochwertiges Smartphone. Zuvor hatten sie versucht, aus einem weiteren Fachgeschäft ebenfalls Mobiltelefone zu entwenden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:30 betraten zwei Männer ein Mobilfunkgeschäft an der Oberstraße in Höhe der Hausnummer 26 und gaben sich als Kaufinteressenten für ein Handy aus. Als der Verkäufer um einen Ausweis bat, entfernten sie sich zunächst in unbekannte Richtung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen betraten die Männer nur kurze Zeit später ein nahegelegenes weiteres Mobilfunkgeschäft in Höhe der Hausnummer 7 und versuchten, die dort ausgestellten und mit einem Stahlseil gesicherten Handymodelle zu stehlen. Als dies misslang, verließen die Täter unerkannt den Verkaufsraum.

Sie kehrten zu dem ersten Geschäft zurück und stahlen ein ebenfalls an einem Stahlseil gesichertes hochwertiges Handy. Unerkannt flohen sie mit ihrer Tatbeute und stiegen nach Zeugenangaben in einen wartenden blauen VW Golf mit einer Städtekennung für die Stadt Dortmund (DO).

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alarmierten Polizistinnen und Polizisten konnten die Täter auch im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die Diebe mit südländischem Erscheinungsbild können folgendermaßen beschrieben werden:

1.Person

- circa 1,85 Meter groß - schlanke Statur - Bart - schwarze, schulterlange Haare zum Zopf gebunden - dunkel gekleidet - führte eine Tasche der Marke "Gucci" mit sich

2. Person

- circa 1,65 Meter groß - schlanke Statur - Schnäuzer - trug ein Basecap und eine schwarze Lederjacke

Die Einsatzkräfte leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat den versuchten oder auch den vollendeten Diebstahl in den Mobilfunkläden an der Oberstraße beobachtet und kann Angaben zu den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

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