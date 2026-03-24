Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603117

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Hilden/Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben im Zeitraum zwischen Sonntag (22. März 2026), 14 Uhr, und Montag (23. März 2026), 19.30 Uhr, mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Köbener Straße aufgebrochen. Was genau gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben im Zeitraum zwischen Freitag (20. März 2026), 0 Uhr, und Montag (23. März 2026), 7.30 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus an der Heinrichstraße in Immigrath einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera sind zwei Männer zu sehen, die wie folgt beschrieben werden können:

1. Tatverdächtiger:

- trug eine Basecap und eine Jacke - trug einen hellen Kapuzenpullover und eine helle Hose - trug schwarze Schuhe

2. Tatverdächtiger

- trug eine Mütze und Handschuhe - trug eine weiße Jacke

Zwischen Samstag (21. März 2026), 13 Uhr, und Montag (23. März 2026), 7.50 Uhr, versuchten bislang Unbekannte, in ein Geschäft an der Kaiserstraße in Richrath einzubrechen. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten sie, die Eingangstüre des Geschäfts aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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