Polizei Mettmann

POL-ME: Von Fahrbahn abgekommen und verunfallt - 60-Jähriger schwer verletzt - 2603114

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Mettmann / Wuppertal (ots)

Am Montagmittag, 23. März 2026, kam ein 60-Jähriger mit seinem Ford aus bisher ungeklärter Ursache unmittelbar auf der Bereichsgrenze zwischen Wuppertal und Mettmann von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13 Uhr befuhr ein 60-jähriger Wuppertaler mit seinem Ford Focus aus Wuppertal-Vohwinkel kommend die Straße "Heistersfeld" in Richtung der Elberfelder Straße in Mettmann.

Unmittelbar auf der Bereichsgrenze von Wuppertal nach Mettmann kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Ford gegen einen Baum. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Auto des Wuppertalers wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, weshalb es abgeschleppt werden musste.

Die Polizei leitete ein Verfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zur Ursache machen? Hinweise nimmt die Polizei Wuppertal, Telefon 0202 2840, jederzeit entgegen.

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