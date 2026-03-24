PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei fahndet nach Handydieb - 2603116

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei fahndet nach Handydieb - 2603116
  • Bild-Infos
  • Download

Haan (ots)

Bereits am Montag, 7. Juli 2025, entwendete ein Mann in der S-Bahn-Linie S8 auf der Fahrt von Wuppertal nach Düsseldorf in Haan-Gruiten das Handy eines 26-jährigen Fahrgasts. Der Handybesitzer konnte dem Dieb zwar folgen, dieser griff ihn aber körperlich an und flüchtete anschließend zu Fuß vom Bahnhof in Gruiten mitsamt seiner Beute in unbekannte Richtung. Glücklicherweise wurde der 26-Jährige bei dem Vorfall nicht verletzt.

Nachdem bisherige Ermittlungen nicht zum Erfolg geführt haben, wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal mit der Aufnahme aus einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit. Sie zeigt den Täter und ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/198760

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann oder kann die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats durch sonstige Hinweise unterstützen? Sachdienliche Informationen nimmt die Polizei in Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren