Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei fahndet nach Handydieb - 2603116

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Haan (ots)

Bereits am Montag, 7. Juli 2025, entwendete ein Mann in der S-Bahn-Linie S8 auf der Fahrt von Wuppertal nach Düsseldorf in Haan-Gruiten das Handy eines 26-jährigen Fahrgasts. Der Handybesitzer konnte dem Dieb zwar folgen, dieser griff ihn aber körperlich an und flüchtete anschließend zu Fuß vom Bahnhof in Gruiten mitsamt seiner Beute in unbekannte Richtung. Glücklicherweise wurde der 26-Jährige bei dem Vorfall nicht verletzt.

Nachdem bisherige Ermittlungen nicht zum Erfolg geführt haben, wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal mit der Aufnahme aus einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit. Sie zeigt den Täter und ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/198760

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann oder kann die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats durch sonstige Hinweise unterstützen? Sachdienliche Informationen nimmt die Polizei in Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

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