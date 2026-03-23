Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2603111

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Hilden / Monheim am Rhein / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Zwischen Dienstag, 17. März 2026, 11:30 Uhr, und Mittwoch, 18. März 2026, 11:45 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug auf der Otto-Hahn-Straße in Hilden in Höhe der Hausnummer 7 einen Range Rover Sport. Der dabei entstandene Schaden an der Front des Autos wird vorläufig auf circa 1.200 Euro geschätzt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsmäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Sonntag, 22. März 2026, wurde in Hilden zwischen 20 Uhr und 21 Uhr auf einem Parkplatz an der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 55 ein Opel Astra Sports Tourer an der hinteren, rechten Fahrzeugseite von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Schaden wird vorläufig auf circa 500 Euro geschätzt. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Dienstag, 17. März 2026, 18 Uhr, und Freitag, 20. März 2026, 7 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Monheim am Rhein einen Audi Q7, der in der Spandauer Straße in Höhe der Hausnummer 1 parkte. Dabei entstand an der linken Fahrzeugseite ein Schaden in der geschätzten Höhe von 800 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Samstag, 21. März 2026, stürzte ein 19-jähriger Leverkusener mit seinem Piaggio Kleinkraftrad in Monheim am Rhein auf dem Berliner Ring in Höhe der Tegeler Straße, als ein ebenfalls 19 Jahre alter Monheimer mit seinem Mercedes GLC vor ihm abrupt bremste. Der Fahrer des Mercedes gab an, ein weiteres Fahrzeug vor seinem Auto habe die Bremsung nötig gemacht. Die Polizei sucht Zeugen zur weiteren Klärung des Unfalls, der sich gegen 15:15 Uhr ereignete.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Zwischen Montag, 16. März 2026, 19 Uhr, und Freitag, 20. März 2026, 8 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Langenfelder Grünewaldstraße einen Opel Corsa am Heckstoßfänger und an einer Heckleuchte. Der Schaden an dem Opel, der auf einem Hinterhof in Höhe der Hausnummer 7 parkte, wird vorläufig auf circa 2.000 Euro geschätzt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Samstag, 21. März 2026, wurde gegen 21:20 Uhr in Langenfeld ein weiterer Opel Corsa beschädigt, der auf der Bachstraße in Höhe der Hausnummer 99 parkte. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer eines Elektrorollers den entstandenen Schaden am linken Außenspiegel und der Fahrerseite des Opel begutachtete und sich dann entfernte. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 16 bis 20 Jahre alt - kurze, blonde Haare - dunkle Oberbekleidung

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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