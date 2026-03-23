Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Betrug beim Autoverkauf - Tatverdächtige festgenommen - 2603110

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Monheim am Rhein (ots)

Am Sonntag, 22. März 2026, versuchte eine Spanierin in Monheim am Rhein einen BMW X6 zu verkaufen. Dabei nutzte sie sowohl einen gestohlenen Personalausweis als auch falsche Fahrzeugpapiere. Zudem passten die Kennzeichen nicht zu dem angebotenen Auto. Aufmerksame Kaufinteressenten bemerkten die Unstimmigkeiten und informierten die Polizei, die die 21-Jährige festnahm.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am späten Sonntagnachmittag wollten zwei Kaufinteressenten in Monheim am Rhein einen BMW X6 begutachten, der im Internet für einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag angeboten wurde. Sie stellten jedoch rasch Unstimmigkeiten in den Fahrzeugpapieren des SUV fest. Während einer der Männer mit der angeblichen Verkäuferin eine Probefahrt unternahm, informierte der zweite richtigerweise umgehend die Polizei, die den SUV auf der Berghausener Straße stellen konnte.

Die Polizistinnen und Polizistinnen überprüften das Auto sowie die Fahrzeugpapiere, wodurch sich der Verdacht auf Urkundenfälschung, versuchten Betrug und Kennzeichenmissbrauch ergab: Die Fahrzeugdokumente waren Komplettfälschungen und die Kennzeichen gehörten zu einem anderen Auto. Die angebliche Verkäuferin wies sich außerdem mit einem Personalausweis aus, der als gestohlen gemeldet war.

Gegenüber den Polizistinnen und Polizisten gab die 21-Jährige mit spanischer Staatsbürgerschaft erst bei der Überprüfung ihrer Personalien auf der Polizeiwache ihre wahre Identität an. Zudem behauptete sie, den BMW im Auftrag eines Unbekannten zu verkaufen.

Die 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und entsprechende Verfahren gegen sie eingeleitet. Zudem wurde sie dem Haftrichter vorgeführt.

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