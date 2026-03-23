Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall mit Elektroroller - 52-Jähriger schwer verletzt 2603108

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Hilden (ots)

Am Sonntag, 22. März 2026, stürzte der alkoholisierte Fahrer eines Elektrorollers in Hilden auf der Benrather Straße und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr bemerkte die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungsfahrzeugs der Feuerwehr Erkrath auf der Benrather Straße, wie der Fahrer eines Elektrorollers an der Einmündung der Wehrstraße die Kontrolle über den Roller verlor und stürzte. Der 52-jährige Hildener erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen und wurde von den Feuerwehrmännern und einem Notarzt zunächst vor Ort medizinisch versorgt.

Gegenüber den Rettungskräften und der herbeigerufenen Polizei zeigte sich der E-Rollerfahrer unkooperativ, zudem bestand der Verdacht von Alkoholkonsum. Nach dem Transport zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus wurde dem Mann daher eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren gegen den Hildener eingeleitet.

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