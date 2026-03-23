Polizei Mettmann

POL-ME: Motoroller-Fahrer nach schwerem Verkehrsunfall verstorben - 2603105

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Ratingen (ots)

Wie bereits am Freitag, 20. März 2026 berichtet (siehe die ots-Nummer 2603100 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6239892), wurde am frühen Freitagmorgen auf der Meiersberger Straße in Ratingen der Fahrer eines Motorrollers von dem Auto eines 48-jährigen Wülfrathers angefahren. Schwerst verletzt war der 32-jährige Rollerfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden.

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Kreispolizeibehörde Mettmann jetzt mitgeteilt wurde, ist der 32-jährige Heiligenhauser tragischerweise noch am gleichen Tag im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an.

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