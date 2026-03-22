Polizei Mettmann

POL-ME: 46-Jähriger durch Tritte und Schläge verletzt - die Polizei ermittelt - 26030103

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Ratingen (ots)

Am Freitagmittag, 20. März 2026, wurde ein 46-Jähriger vor dem S-Bahnhof in Ratingen-Hösel von einem Jugendlichen angegriffen und durch Tritte und Schläge verletzt. Der Täter floh unerkannt. Die Polizei ermittelt zum Hergang und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14 Uhr stieg ein 46-Jähriger nach eigenen Angaben an der Bushaltestelle der Linie 770 in Heiligenhaus-Oberilp in den Linienbus in Richtung Ratingen-Hösel ein. In dem Bus soll sich eine Gruppe Jugendlicher befunden haben, die sich laut und nach seiner Einschätzung unangemessen verhalten hätten. Er wies die Jugendlichen zurecht und verließ an der Haltestelle S-Bahnhof Ratingen-Hösel den Bus.

Auch ein Teil der Jugendgruppe verließ den Linienbus und einer der Jugendlichen griff den 46-Jährigen nach seinen Angaben unvermittelt auf dem Bahnhofsvorplatz an, so dass er zu Boden fiel. Durch Tritte und Schläge des circa 14 Jahre alten Täters wurde er leicht verletzt.

Anschließend flohen der Täter sowie ein weiterer Jugendlicher mit der S-Bahn S6 in Richtung Essen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

Der flüchtige Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 13 bis 15 Jahre alt - osteuropäisches Erscheinungsbild - kurze Haare - helle Kleidung

Der alkoholisierte Geschädigte wurde von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat das Geschehen in dem Bus der Linie 770 beobachtet oder kann Angaben zu dem Angriff auf dem Bahnhofsvorplatz machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

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