Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebe erbeuten Goldschmuck - 2603104

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Heiligenhaus / Ratingen (ots)

Am Samstag, 21. März 2026, erbeuteten Trickdiebe zunächst in Heiligenhaus und später in Ratingen Goldschmuck. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor den Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13 Uhr hielt sich ein Seniorenpaar an der Rheinlandstraße in Heiligenhaus in Höhe der Einmündung zur Kettwiger Straße auf, als ein grauer Mercedes Benz Kombi neben ihnen hielt. Der Beifahrer fragte die 79-Jährige nach dem Weg. Hilfsbereit gab die Seniorin Auskunft und der Mann legte ihr mit der Erklärung, sich bedanken zu wollen, ungefragt eine Goldkette um den Hals. Anschließend entfernte sich das Auto mit deutschen Kennzeichen in unbekannte Richtung. Erst im Anschluss bemerkte die 79-Jährige den Diebstahl ihrer Goldkette im Wert von circa 2.000 Euro.

Die Seniorin alarmierte folgerichtig die Polizei, die den flüchtigen Mercedes trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Fahrer und Beifahrer können lediglich als männlich und von süd- oder osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Sie hatten schwarze Haare und trugen beide einen schwarzen Vollbart.

Nur kurze Zeit später kam es zu einem gleichgelagerten Fall in Ratingen:

Ein 73-Jähriger hielt sich gegen 15 Uhr an der Einmündung Friedrich-Mohn-Straße / Kaiserswerther Straße auf, als ein Mercedes Benz neben ihm hielt. Eine Frau fragte den 73-Jährigen nach dem Weg, den der Senior bereitwillig erklärte. Anschließend stieg die Frau aus dem Auto und umarmte den Mann, um sich angeblich bei ihm zu bedanken. Zudem schenkte sie ihm eine Goldkette. Anschließend entfernte sich das Auto mit einem Kennzeichen für die Stadt Recklinghausen (RE) über die Kaiserswerther Straße in Richtung Hauser Ring.

Als der Senior den Diebstahl seiner mehrere hundert Euro wertvollen Goldkette feststellte, alarmierte er folgerichtig die Polizei. Die Täterin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß - circa 50 bis 60 Jahre alt - schwarze Haare mit einer Schleife zu einem Zopf gebunden - bekleidet mit einem bunt gemusterten Rock - osteuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten in beiden Fällen ein entsprechendes Verfahren ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat in Heiligenhaus oder in Ratingen beobachtet und kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, oder auch die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

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