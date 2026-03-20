POL-ME: Schwerer Verkehrsunfall: Motorrollerfahrer lebensgefährlich verletzt - 2603100
Ratingen (ots)
In Ratingen ist am frühen Freitagmorgen (20. März 2026) ein 33-jähriger Fahrer eines Motorrollers von einem Auto angefahren und hierbei lebensgefährlich verletzt worden.
Folgendes war geschehen:
Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war gegen 5:45 Uhr ein 48-jähriger Wülfrather mit seinem Opel Corsa über die Meiersberger Straße in Richtung Ratingen gefahren. Hierbei überholte er nach aktuellem Kenntnisstand auf Höhe der Hausnummer 50 die vor ihm fahrende Autofahrerin. Hierbei stieß er mit einem 33 Jahre alten Motorrollerfahrer zusammen, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.
Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem alarmierten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Dort wird er derzeit intensivmedizinisch behandelt. Der Autofahrer wurde zur Kontrolle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ebenfalls stationär aufgenommen.
Die Polizei musste die Meiersberger Straße zur Dauer der Unfallaufnahme sperren. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt.
Hinweis:
In einer ursprünglichen Version dieser Pressemeldung wurde fälschlicherweise "Mettmann" als Unfallort angegeben. Tatsächlich war der Unfall jedoch auf Ratinger Stadtgebiet. Die ursprüngliche Meldung wurde daher gelöscht und durch diese ersetzt.
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