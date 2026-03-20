Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 63-Jährigen - 2603095

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Mettmann (ots)

Am Donnerstag, 19. März 2026, wurde ein 63-Jähriger in Mettmann Opfer eines Trickbetruges am Telefon. Die Polizei ermittelt und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:45 Uhr erhielt ein 63-Jähriger einen Anruf. Ein Mann gab sich als Mitarbeiter der Hausbank des Mettmanners aus und täuschte vor, dass es auf seinem Konto ungewöhnliche Abbuchungen gegeben hätte. Er forderte den 63-Jährigen auf, zwei Überweisungen mit einem Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrages durchzuführen. Im Anschluss brach das Telefonat zu dem Mann ab.

Als der Mettmanner persönlich seine Hausbank anrief, um das Gespräch fortzuführen, fiel der Betrug auf. Der 63-Jährige alarmierte folgerichtig die Polizei und erstattete Anzeige.

Die Polizei ermittelt und rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

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