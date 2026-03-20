Polizei Mettmann

POL-ME: Angeblicher Kaufinteressent entwendet Motorrad - 2603097

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Ratingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag entwendete in Ratingen ein vorgeblicher Käufer ein zum privaten Verkauf stehendes Motorrad der Marke BMW. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Ein 33-jähriger Ratinger hatte sein Motorrad vom Typ BMW S1000 RR über eine Internetplattform zum Verkauf angeboten. Gegen 16 Uhr am Donnerstag erschien ein angeblicher Kaufinteressent für die Maschine, deren Wert auf circa 17.500 Euro geschätzt wird, und bat während des Verkaufsgesprächs um eine Probefahrt mit dem Motorrad. Als Pfand hinterließ der Mann ein Motorrad der Marke Yamaha, mit dem er am Verkaufsort erschienen war. Der Ratinger stimmte zu.

Als der vermeintliche Kaufinteressent nach mehr als 30 Minuten mit dem BMW-Motorrad nicht zurückkehrte, verständigte der 33-Jährige die Polizei. Diese stellte fest, dass das zurückgelassene Yamaha-Motorrad zur Fahndung ausgeschrieben ist.

Zeugen beobachteten, wie kurz nach dem Beginn der "Probefahrt" eine zweite Person zum Täter auf das Motorrad stieg. Beide werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - Alter circa Anfang 30 - circa 1,75 bis 1,80 Meter groß - kräftig gebaut - kurzer Vollbart - bekleidet mit einer schwarzen Textil-Motorrad-Kombination - schwarzer Sturzhelm

Person 2:

- schwarze Motorrad-Kombination - weißer Sturzhelm

Das entwendete Motorrad mit einem Saisonkennzeichen mit Mettmanner Städtekennung (ME) wurde zur Fahndung ausgeschrieben und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Die Polizei nimmt den Fall zu Anlass, um erneut darauf hinzuweisen, beim Verkauf von Fahrzeugen stets die Personalien von potentiellen Kaufinteressenten zu überprüfen bzw. zu dokumentieren.

Sie fragt zudem: Wer kann Hinweise zur Tat, zum Täter-Duo oder zum weiteren Verbleib der BMW S1000 RR geben? Diese nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

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